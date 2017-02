The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Alcoy baila a ritmo de zumba por la ELA El Francisco Laporta acoge una master class solidaria a beneficio de pacientes de la Esclerosis Lateral Amiotrófica jueves, 02 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/02/2017) Alcoy está convocado a bailar a ritmo de zumba este domingo 5 de febrero en el Polideportivo Francisco Laporta por la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La iniciativa para recaudar fondos para la ELA se desarrollará desde las 10’30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Delia González, asistenta social de la asociación valenciana de esta enfermedad ADELA, explica que este tipo de recaudaciones ayudan en la financiación de "tratamientos y terapias alternativas, ayuda a los afectados de caracter sanitario o psicológico". La master class estará guiada por una decena de monitores de zumba, entre ellas Zebida Leal. "Somos instructores de Alcoy, principalmente, pero también de Madrid, Murcia y Alicante, que de forma desinteresada harán pasar una mañana agradable" El director del Hospital Virgen de los Lirios y neurólogo, José Manuel Moltó, anima a la participación del evento al igual que la concejal de Sanidad, Aroa Mira. El precio de la entrada es de seis euros.