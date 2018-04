The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO Alcoy bloquea 1,4 millones de Personal tras incumplir la regla de gasto en 2017 La liquidación de las cuentas arroja un superávit de 2 millones y un remanente positivo de 38.200 euros martes, 20 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/03/2018) El incumplimiento de la regla de gasto en el presupuesto municipal de 2017 no afectará a la ejecución de inversiones este año. Para evitar la paralización de proyectos, el Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha decidido ajustar el presupuesto del área de Personal en 1.450.000 euros. La medida, según ha explicado la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, tampoco tendrá repercusión sobre las retribuciones de los funcionarios. “El presupuesto de Personal genera un ahorro anual de unos dos millones”, ha precisado la regidora. “El Ayuntamiento siempre presupuesta por encima con carácter preventivo”, ha añadido Moltó. El alcalde, Antonio Francés, ha insistido en que, a diferencia de ejercicios anteriores, las normas del Ministerio de Hacienda no repercutirán sobre las inversiones. Francés ha acusado al Gobierno central de “restringir y coartar la libertad de los ayuntamientos” y ha destacado la “buena gestión” del Ayuntamiento, que ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2017 con un superávit de 2.058.440 euros, con un grado de ejecución global del 90%. El remanente de tesorería, después de años en números rojos, presenta un saldo positivo de 38.200 euros. Vanessa Moltó ha subrayado que el nivel de endeudamiento se redujo el año pasado un punto para quedar en el 45% del presupuesto. El Ayuntamiento paga a sus proveedores en un tiempo medio de cinco días. Tanto Moltó como el alcalde han insistido en destacar la “buena situación” económica del Ayuntamiento. Moltó ha explicado que el presupuesto de 2017 era “muy ajustado”, por lo que ha instado al Ministerio de Hacienda a señalar “dónde tendríamos que haber recortado para no incumplir la regla de gasto”.