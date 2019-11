The examples populate this alert with dummy content

PLENO MUNICIPAL Alcoy bonificará el reciclaje y la rehabilitación de fachadas de más de 40 años El pleno aprueba reducir la tasa de basura a aquellos ciudadanos e industrias que seleccionen los residuos y una reducción del ICIO por obras en la parte exterior de los inmuebles, entre otras modificaciones en los impuestos, tasas y precios públicos lunes, 04 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/11/2019) El Ayuntamiento de Alcoy aplicará una bonificación en la tasa de la basura para aquellos ciudadanos e industrias que reciclen o una reducción del ICIO en la rehabilitación de fachadas de más de 40 años de la ciudad. Estas son parte de las modificaciones en los impuestos, tasas y precios públicos que ha aprobado el pleno esta mañana. Vanessa Moltó, edil de Hacienda, ha explicado, por una parte, que en el Impuesto de Bienes Inmuebles ya se aplicaba un descuento a aquellas empresas que fomentaban el empleo y para el próximo año se amplía al impuesto de actividad económica. "Lo que hacemos -dice- es introducirlo, también, en el IAE esa bonificación de hasta el 95% y en el ICIO aplicamos un tipo reducido para las fachadas que tengan más de 40 años en toda la ciudad porque pensamos que eso contibuye a que se cree y fomente empleo en nuestra ciudad". Favorecer el medio ambiente con la reducción de contaminación o aprovechar las energías renovables también han sido criterios para actualizar los impuestos y las tasas. Moltó, en el pleno de esta mañana, ha manifestado que "el aprovechamiento de la energía solar, que ya lo teníamos regulado en el IBI, pero lo que hacemos es clarificar y facilitar el acceso de las empresas a este tipo de bonificación y lo hemos trasladado al IAE. En el impuesto de vehículos, vamos a eliminar las bonificaciones para los que tengan más de 25 años que contaminan más y no están declarados históricos y hemos activado la posibilidad de acogerse a bonificaciones en la basura por reciclar. Abrir una puerta para que el departamento de Medio Ambiente ponga las medidas necesarias para que aquellos que están practicando el reciclaje puedan tener algún tipo de bonificación".