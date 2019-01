The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy brilla en Fitur con su oferta para todas las estaciones del año Alcoy lleva Modernismo, festival internacional de Swing y mucho más a la cita internacional con el Turismo que Madrid acoge hasta el domingo viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2019) La concejalía de Turismo está presente a FITUR promocionando diferentes aspectos de Alcoy con el objetivo de romper la estacionalidad, es decir, informar para que el turismo no esté centrado en las Fiestas de Moros y Cristianos o la Navidad. Además, se ha presentado el Winter Black Swing Festival, la Semana Modernista y Alcoi Film Office. Alcoy ha contado con un espacio dentro del Stand de Costa Blanca donde la técnica de Turismo ha informado sobre la ciudad. Además, ha realizado tres presentaciones. El miércoles fue el turno del Winter Black Festival, el festival de Lindy Hop con repercusión internacional que, con cuatro ediciones, ya se ha consolidado en la ciudad. Tendrá lugar del 31 de enero al 3 de febrero. Por su parte, la feria Modernista, que vivirá su tercera edición. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha explicado que estará dedicada a Doña Amalia, lo que supone un reconocimiento a la labor de los profesores y escuelas de Alcoy en aquella época, así como a las mujeres trabajadoras. Finalmente se ha presentado el Alcoi Film Office, es decir, Alcoy como destino por el rodaje de películas, lo que puede generar turismo con la ruta creada de Alcoi Plató de Cinema y también trabajo para diferentes sectores. La presentación se ha realizado a través de un video de cinco minutos en el que participa Xavi Mira. "En lugar de ser un video reportaje donde se ve Alcoy, en esta ocasión se muestran diferentes espacios de nuestra ciudad que pueden ser utilizados como localizaciones para rodar películas a través de una historia que tiene como punto de partida el IVAM CADA ALCOI", ha afirmado la concejal, Lorena Zamorano. El vídeo se puede ver aquí. Además, los representantes del Ayuntamiento han asistido este viernes a una jornada de la red vías verdes, un programa que une este recurso con patrimonio de la humanidad. Durante estos días la concejala de Turismo ha mantenido varias reuniones, entre otros con Tourespanya, para hacer promociones de la navidad en el extranjero y potenciar el proyecto de patrimonio inmaterial de la humanidad. "El balance de la feria es muy positivo, no solo por la promoción internacional que nos permite hacer a todos en este certamen sino por los espacios de networking que se generan y que representan oportunidades de negocio y proyección no solo para los destinos sino para las empresas turísticas de nuestro destino. Quiero hacer una mención especial de agradecimiento a todos los empresarios alcoyanos que han estado presentando propuestas y apoyando a Alcoy estos tres días, y reconocer la satisfacción que da que cada vez son más los emprendedores turísticos alcoyanos que venden y que ven FITUR como una oportunidad para la proyección de sus negocios. Agradecer también a la Asociación de Turismo Interior por sus presentaciones, porque entre todos, trabajando conjuntamente llegamos más lejos y animarlos a seguir así trabajando por la calidad del destino. Finalmente agradecemos las facilidades y el apoyo del Patronato Costa Blanca y la Agencia Valenciana de Turismo", ha concluido Zamorano.