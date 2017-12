The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMA ESPECIAL Alcoy brilla por Navidad El encendido de la nueva enramada y el descubrimiento del cartel de la Cabalgata marcan el inicio del ciclo navideño sábado, 02 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (01/12/2017) La Navidad se ha instalado en Alcoy desde este viernes, 1 de diciembre, cuando la ciudad ha inaugurado la iluminación ornamental y ha descubierto el cartel anunciador de la 133 Cabalgata de Reyes. La nueva enramada ha entusiasmado a los vecinos que han acudido al acto. La efigie de un Rey Mago domina el centro, a cuyos extremos se prolongan motivos modernistas. La iluminación estrenada este viernes ocupa las calles de San Nicolás y San Lorenzo. La intención del Gobierno local es cubrir todo el recorrido de la Cabalgata con este tipo de tramos de enramada e introducir otros elementos del Nadal alcoià en otras zonas de la ciudad. Lo explicó el concejal de Fiestas y Cultura, Raül Llopis, en el programa especial de La Ventana que emitió RADIO ALCOY para seguir los actos y presentar la primera Guía de Navidad, Magia, editada por esta emisora. Las miradas se repartían este viernes por la tarde entre la enramada y el cartel anunciador de la Cabalgata, obra de Óscar Climent, que por segunda ocasión ve colgada uno de sus trabajos en la fachada del Ayuntamiento. El reto, aseguró, es pintar el cartel de las Fiestas de Moros y Cristianos. El arranque de la Navidad en Alcoy contó con la música del grupo de dolçaines La Cordeta y los bailes de la sección infantil del Grup de Danses Carrascal. Los dos grupos acompañaron también a la Asociación Belenista Santa Rosa en la inauguración de la exposición de escenografías instalada en la parroquia de Santa María.