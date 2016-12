The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD Alcoy busca soluciones a la eliminación de aparcamiento en Entenza El Gobierno prepara un plan para habilitar solares en el Ensanche que compense la reducción de plazas que prevé el proyecto de reforma de la calle jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2016) El Ayuntamiento de Alcoy prepara un plan para habilitar aparcamientos en solares del Ensanche y reducir el impacto de la eliminación de plazas prevista en el proyecto de reforma de la calle de Entenza. El Gobierno local, del PSOE, pretende ampliar a este barrio la medida que, de forma incipiente, ha comenzado a aplicarse en la zona Centro, donde abundan los espacios susceptibles de convertirse en aparcamientos. El alcalde, Antonio Francés, explica que el reto es mejorar solares para habilitarlos como espacios de aparcamiento público “y dar servicio a los ciudadanos”. El equipo de Gobierno muestra especial interés en dar soluciones al Ensanche. Francés admite que el desarrollo de la reforma de Entenza supondrá una pérdida de plazas de aparcamiento. Según fuentes municipales, apenas quedarán zonas para aparcar en esa calle. “Tenemos que compensar esa pérdida con bolsas de aparcamiento que se puedan habilitar en zonas próximas”, detalla el regidor. Junto al Ensanche, condicionado por la futura intervención de Entenza, el Centro se mantiene como foco básico del plan de habilitación de nuevos espacios de aparcamiento. La reconversión en aparcamientos de solares del Centro es uno de los proyectos elegidos a través del presupuesto participativo. Dispondrá de 30.000 euros. Una cantidad similar, en concreto 34.000 euros, va a invertir el Ayuntamiento en el proyecto aprobado para adecuar el solar de las calles de Sant Joan y Barbacana.