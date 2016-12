The examples populate this alert with dummy content

NEGOCIOS Alcoy, capital de la cosmética El Ayuntamiento, la Generalitat y los empresarios se unen para crear un clúster del sector y estudiar la creación de un instituto tecnológico sábado, 17 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (17/12/2016) más información Germaine planea aliarse con empresas locales para ofrecer productos al gran público Con el objetivo de impulsar el sector industrial cosmético, el Ayuntamiento de Alcoy, la Generalitat y la patronal han comenzado a trabajar en dos líneas: crear un clúster de empresas del sector y estudiar la implantación en la ciudad de un instituto tecnológico, una herramienta clave para que las firmas puedan mejorar su capacidad innovadora. La primera reunión se celebró el viernes con la asistencia del alcalde, Antonio Francés, la directora del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, Enrique Rico, y los empresarios alcoyanos del sector cosmético. Francés es muy gráfico a la hora de explicar lo que el sector cosmético representa para Alcoy: “Somos la ciudad española con más laboratorios cosméticos, empresas muy grandes, de gran calidad, modernas y exportadoras, conocidas en todo el mundo. Es de justicia poner en valor este sector no sólo con palabras sino con hechos concretos. Las administraciones debemos apoyar de manera decidida una industria que dinamiza económicamente nuestra ciudad”. La Conselleria de Economía Sostenible se ha comprometido a realizar en 2017 un estudio del sector que permitirá conocer de manera muy actualizada la situación empresarial del mismo y sus posibilidades de futuro. La directora del IVACE, Julia Company, explica que su departamento analizará la posibilidad de ofrecer al empresariado unos servicios técnicos que favorezcan la innovación del sector cosmético. “Estudiaremos la viabilidad, necesidad e idoneidad de ofrecer este servicios desde la red de institutos tecnológicos”, ha dicho. Los empresarios han mostrado la intención de crear un Clúster de la Cosmética con sede en la ciudad. Fuentes municipales entienden que este proyecto es “una herramienta importante de colaboración parar mejorar y profesionalizar el sector, lo que permitiría seguir impulsando productos y servicios y que pondría en Alcoy en el mapa mundial de la belleza".