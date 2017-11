The examples populate this alert with dummy content

EMERGENCIAS Alcoy cederá terrenos en La Beniata para el nuevo parque de bomberos forestales La Generalitat se compromete a redactar el proyecto para mejorar la capacidad de respuesta ante el fuego jueves, 02 de noviembre de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy va a ceder terrenos de La Beniata para construir un nuevo parque de bomberos forestales. El Gobierno municipal, del PSOE, se ha reunido con el director general de emergencias, José María Ángel, y con representantes del sindicato de bomberos para fijar las bases del proyecto. La intención es que el nuevo parque de bomberos forestales pueda abrir en 2019, según el Ayuntamiento. Para conseguirlo, el primer paso es aprobar la cesión de los terrenos a la Generalitat para que redacte el proyecto y licite las obras. El nuevo parque pretende corregir los problemas que presentan las actuales instalaciones, ubicadas en el kilómetro 5 de la carretera de acceso a la Font Roja. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, admiten que la sede actual está separada del lugar donde los bomberos forestales disponen del material y de los vehículos, a la altura del polideportivo Francisco Laporta. "Esta realidad ha provocado que algún año los bomberos quedaran incomunicados debido al temporal de nieve", explica Martínez. La nueva sede, señala el Gobierno, estará cerca del acceso al parque natural y, además, tendrá fácil acceso a la autovía, lo que permitirá completar el servicio de extinción de incendios que presta el parque de bomberos de la montaña.