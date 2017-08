The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Alcoy celebra la fiesta de su Virgen La ciudad, que declaró alcaldesa perpetua a su patrona hace 50 años, concentra los actos religiosos en la Font Roja - El obispo de Lleida, Salvador Giménez, oficiará la eucaristía lunes, 21 de agosto de 2017 Alcoy celebra este lunes el día de su patrona, la Virgen de los Lirios. Este año se cumple el 50 aniversario de su declaración como alcaldesa perpetua de la ciudad. La festividad de la Virgen de los Lirios recuerda, este 21 de agosto, el 364 aniversario del hallazgo milagroso en la Font Roja. Una efeméride a la que se suman los 50 años desde que la patrona de Alcoy fuera proclamada alcaldesa perpetua por el Ayuntamiento. El doble aniversario comienza a las siete de la tarde con el rezo de la sabatina y la eucaristía, que oficiará el obispo de Lleida, Salvador Giménez. La procesión con el traslado de la imagen por los alrededores del santuario se desarrollará a las ocho para cerrar con una cena de sobaquillo. Los actos centrales dedicados a la patrona continuarán en septiembre. Servicio de autobús El Ayuntamiento ha habilitado un servicio especial de autobuses para facilitar el acceso a la Font Roja y evitar el uso de vehículos particulares. Los autobuses en dirección al santuario saldrán de la plaza de España a las 17.15, 17.45 y 18.15 horas. El regreso está previsto a las 21.15, 21.45 y 22.15 horas.