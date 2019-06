The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Alcoy celebra la procesión del Corpus Fernando Rius Mestre debuta como Sant Jordiet 2020 tras ser elegido el pasado jueves domingo, 23 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha celebrado esta tarde la procesión del Corpus Christi con un recorrido por las calles del centro modificado, al completar el trayecto entre la iglesia de Santa María a la de San Mauro. Los bailes a cargo del Grup de Danses Sant Jordi han abierto la comitiva desde la placeta del Fossar. Tras ellos, han ido desfilando los devotos, representantes de diferentes asociaciones religiosas, los niños de la Primera Comunión y los componentes de la Asociación de San Jorge. En la comitiva festera destacaba el debut de Fernando Rius Mestre, Sant Jordiet 2020, y de Carol Ortiz, la primera edil de Fiestas. El Gremio de Labradores ha portado el palio que custodiaba la Santísimo Sacramento y, tras ellos, el clero, la corporación municipal, en la que también se estrenaban los nuevos concejales, y la Unión Musical d'Alcoi.