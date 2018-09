The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy celebra el segundo Premi Sant Jordi de bandas de música festera En el acto, previsto para este sábado, a las siete y media de la tarde, en el Teatro Calderón, participarán el Centre Artístic Cultural Verge de la Pau, de Agost, la Agrupació Musical de Manuel y la Agrupación Musical La Nova, de Banyeres - La Asociación de San Jorge repartirá premios por valor de 8.000 euros entre los ganadores jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El teatro Calderón acoge este sábado, a las 19.00 horas, la segunda edición del Premi Sant Jordi de interpretación de música festera, organizado por la Asociación de San Jorge. Tres corporaciones musicales de la Comunidad Valenciana aspiran a suceder al Ateneu Musical de Cocentaina, ganador de la primera edición, como la mejor banda de música de Moros y Cristianos: el Centre Artístic Cultural Verge de la Pau, de Agost, la Agrupació Musical de Manuel y la Agrupación Musical La Nova, de Banyeres, participan el sábado en el concurso. Las tres bandas participantes deberán interpretar tres piezas en el concurso: un pasodoble de presentación, una marcha cristiana obligada por la organización -Picadilly Circus, de José Vicente Egea- y una marcha mora de libre elección. La banda ganadora obtendrá un premio de 4.000 euros. El segundo premio está dotado de 2.500 euros, mientras que el tercero ofrecerá 1.500 euros. En total, 8.000 euros en premios para distinguir a las mejores bandas de música de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana. El certamen arrancará a las 18.30 horas con un pasacalle de presentación que llevará a las tres bandas de la plaza de Ramón y Cajal hasta el Teatro Calderón, donde la Asociación de San Jorge entregará un corbatín conmemorativo de su participación en el certamen. Durante la deliberación del jurado, la Corporación Musical Primitiva, dirigida por Àngel Lluis Ferrando, interpretará un repertorio de piezas clásicas de la música alcoyana de Moros y Cristianos.