MOROS Y CRISTIANOS Alcoy celebrará el BIC de las Fiestas con una mascletà nocturna El disparo será el 23 de abril en la plaza de España tras la procesión del Traslado - El Castillo abre sus puertas al público martes, 09 de abril de 2019

Alcoy celebrará la declaración de BIC para las Fiestas de Moros y Cristianos con una mascletà nocturna. El 23 de abril es el día elegido por el Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge para festejar la distinción recibida para los Moros y Cristianos por parte de la Generalitat Valenciana. El alcalde, Antonio Francés, ha informado que el disparo será a las 21:30 horas desde la plaza de España, tras la procesión del Traslado. Juan José Olcina, presidente de la Asociación de San Jorge, agradece la iniciativa y convoca a los alcoyanos a participar de los actos programados ese día en honor al patrón. La celebración se iniciará a las 19 horas con una misa en la iglesia de Sant Jordi. A las 20:15 horas comenzará la procesión del Xicotet desde el templo del patrón a la iglesia de Santa María y, al finalizar, el disparo de la mascletà nocturna. Acceso a la fortaleza El Ayuntamiento de Alcoy, un año más, ha puesto en marcha el programa de visitas al Castillo de Fiestas. Los escolares podrán acceder a la fortaleza de lunes a viernes en horario de nueve y media de la mañana a una del mediodía hasta el 17 de abril y los días 29 y 30 del mismo mes. Y el público en general podrá visitarlo hasta el 17 y los días 29 y 30 de abril, en horario de 17:30 a 19:30 horas y del 18 al 28 de abril y el 1 de mayo, en horario de 9:30 a 13 horas y de 17:30 a 19:30 horas. Las entradas, que tienen un coste de 50 céntimos para los visitantes entre 5 y 16 años y 1,5 € para los mayores de 16, se pueden comprar en ticketalcoi.com o en la taquilla del castillo.