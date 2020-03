The examples populate this alert with dummy content

CONVOCATORIA Alcoy celebrará la Semana Modernista del 21 al 27 de septiembre La nueva edición estará dedicada al pintor Francisco Laporta y será anunciada con un cartel de Fran Parreño lunes, 02 de marzo de 2020

Alcoy vivirá la cuarta Semana Modernista del 21 al 27 de septiembre. La nueva edición de este certamen estará dedicada a Francisco Laporta, pintor, fotograbador, fotógrafo, profesor de idiomas y catedrático de Dibujo. Lorena Zamorano, edil de Turismo, explica que han elegido distinguir a Laporta "porque es una figura muy versátil" que estuvo trabajando en muchos ámbitos del arte "y nos da para explorar esos campos". Formado en la Escuela de Bellas Artes San Fernando de Madrid, Laporta desarrolló su actividad centrada en la pintura, el fotograbado, a la fabricación de papeles de paja o a la docencia. Asimismo, fue concejal en el Ayuntamiento de Alcoy y aportó su arte a la fiesta de Moros y Cristianos con los diseños de la Filà Marrakesch, Gusmans o Vascos, entre otros. El ilustrador alcoyano Fran Parreño será el autor del cartel que anunciará esta feria en la que, como avanza la concejal, está previsto que participen más entidades y haya más actividad. Una programación que, junto a la imagen del certamen, será presentada el próximo 28 de mayo.