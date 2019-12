The examples populate this alert with dummy content

TIEMPO Alcoy cierra los parques por el fuerte viento Las rachas provocan la caída de árboles y tejas en la capital de l'Alcoià o en Ibi viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2019) El fuerte viento obliga a cerrar los parques de Alcoy como medida preventiva, según ha informado el Ayuntamiento. Unas rachas, alcanzando los 71 kilómetros por hora en el observatorio de Avamet en Alcoy-Benissaidó (o incluso los 111 kilómetros que se han registrado en el Menejador), que han provocado la rotura de elementos de iluminación navideña o la caída de ramas de árboles com ha explicado Raül Llopis, edil de Seguridad. Los bomberos también han realizado la retirada de tejas y de árboles caídos en diferentes puntos de la comarca, como en Ibi o la capital de L'Alcoià. Aemet tiene activo para este viernes el nivel amarillo por fuerte viento y desde el Ayuntamiento piden precaución a la ciudadanía.