TEMPORAL Alcoy cierra las salidas por la nieve de madrugada A la suspensión de clases acordada el domingo por la tarde, se suma la paralización de transporte publico - El dispositivo especial ha comenzado a trabajar para intervenir en los principales cauces de comunicación de la ciudad y recorridos de emergencia, que dan acceso a hospital y centros de salud y urbanizaciones. lunes, 20 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La ciudad de Alcoy se despierta afectada por el temporal de frío, lluvia, nieve y viento que anoche motivaba la suspensión de las clases. Tras una noche de intensa lluvia y con la bajada de temperatura de la noche, la cota de nieve se ha apróximado al casco urbano donde está cuajando desde primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Alcoy informa de que a las siete de la mañana todas las salidas de la ciudad están cortadas.

El dispositivo especial ha comenzado a trabajar siguiendo los protocolos de actuación del ayuntamiento para intervenir especialmente en los principales cauces de comunicación de la ciudad y recorridos de emergencia, que dan acceso a hospital y centros de salud, así como en las urbanizaciones. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha informado de la suspensión del servicio de bus en la ciudad y ratificado la decisión tomada el domingo por la tarde de suspender también las clases. "Recomendamos a la gente no coja el coche en medida de lo posible. El dispositivo especial está trabajando para recuperar la normalidad". Ha recordado que ante cualquier incidencia se llame a la Policía Local 96 553 71 45.