SEGURIDAD Alcoy cierra sus parques para evitar accidentes a causa del viento Las fuertes rachas de viento de este sábado han llevado al Consistorio a cerrar todos los parques de la ciudad por prevención de accidentes sábado, 31 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Local de Alcoy acaba de anunciar, a través de un comunicado, que los parques de Alcoy permanecerán cerrados a causa de las fuertes rachas de viento para prevenir posibles accidentes. Así, estos espacios permanecerán inaccesibles a los vecinos hasta nuevo aviso. La Policía pide disculpas a los vecinos.