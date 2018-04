The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy cierra con un incremento del 56,86% las visitas en Semana Santa Entre el Jueves Santo y Lunes de Pascua en la Oficina de Turismo se registraron 1.400 consultas-La ocupación hotelera se sitúa en el 75% de media en el entorno de la Font Roja y entre el 42% y 100% en el casco urbano jueves, 05 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/04/2018) Alcoy ha cerrado con un incremento del 56,86% el número de visitas durante la Semana Santa. Entre el Jueves Santo y Lunes de Pascua en la Oficina de Turismo de Alcoy se registraron 1.400 consultas. La cifra crece cerca de un 57% respecto a la del año pasado en que se interesaron 918 visitantes. Los técnicos de la oficina destacan que 463 consultas las realizasen forasteros frente a las 397 que se dieron de estas características el año pasado. Es especialmente significativo el incremento del 54,52% de turistas extranjeros. La ocupación hotelera presenta una evolución paralela y se sitúa en el 75% de media en el entorno de la Font Roja y entre el 42% y 100% en el casco urbano. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, destaca su satistacción con los datos. "Vemos que la línea de trabajo que estamos siguiendo de turismo y de promoción de nuestro destino está dando buenos resultados, pero no tenemos que distraernos y hemos de continuar trabajando administración y sector todos a una para mejorar la oferta y consolidar Alcoy como destino de calidad todo el año, desde la concejalía trabajamos yendo a ferias, haciendo promociones en las Redes Sociales, entre otros".