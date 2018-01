The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO EMPRESARIAL Alcoy cierra la vía judicial para frenar Alcoinnova El Ayuntamiento desiste de presentar recurso ante el Supremo – Los promotores del proyecto tienen pendiente desde abril presentar la documentación para obtener la declaración de impacto ambiental martes, 02 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/01/2018) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha desistido de recurrir a la vía judicial para frenar Alcoinnova, el proyecto industrial de La Española en la zona de La Canal. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha explicado en RADIO ALCOY que el Ayuntamiento de Alcoy no va recurrir ante el Supremo la sentencia del TSJ que avala la aprobación del proyecto. Francés ha argumentado que el recurso desestimado por el TSJ comparte fundamentos con el primer contencioso, presentado contra la declaración del proyecto como Actuación Territorial Estratégica. “Fue desestimado, como ahora por el TSJ, y el Supremo también desestimó el recurso. Pensamos que, con los mismos argumentos, el recurso de casación no va a prosperar, por lo que no merece la pena intentarlo”, ha dicho el alcalde. Ciudadanos ha lamentado que el proyecto “se haya eternizado” y considera que ha llegado el momento de ejecutarlo. Su portavoz, Jorge Sedano, se ha “alegrado” de que el Gobierno no vaya a recurrir la sentencia. Al respecto, el alcalde ha recalcado que los recursos judiciales no han retrasado el proyecto. “Los contenciosos judiciales no han afectado a la tramitación”, ha manifestado. La empresa lleva más de medio año sin presentar la documentación final para que la Generalitat conceda la declaración de impacto ambiental, el último trámite para conseguir la aprobación definitiva. “Desconocemos los motivos por los que la empresa no ha presentado los documentos”, ha apuntado el alcalde, para quien Alcoinnova ha demostrado el fracaso de la figura de Actuación Territorial Estratégica, creada por el anterior Gobierno autonómico del Partido Popular y que aseguraba una rápida tramitación de los proyectos. “Llevamos más de cuatro años con una iniciativa que, según decía el PP, se iba a tramitar en ocho meses”, ha recalcado.