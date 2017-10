The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy, la ciudad de 2021 El proyecto Alcoi Demà ha estado presente en la jornada sobre ciudades intermedias que se ha celebrado en Aranda del Duero esta mañana, un foro de debate para expertos en materia de innovación miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La ciudad de Alcoy se incluye dentro de los municipios de tamaño mediano con más proyección. El proyecto Alcoi Demà ha sido uno de los valorados en la jornada sobre ciudades intermedias, titulada La ciudad de 2021, que se ha celebrado en Aranda del Duero esta mañana, un foro de debate para expertos en materia de innovación y eficiencia. La intervención del alcalde, Toni Francés, ha tenido lugar a partir de las 12.30 horas en una mesa redonda donde el debate ha girado en torno a las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, conocido como DUSI. Un proyecto en el que Alcoy se incluye como una de las cinco ciudades de la Comunidad Valenciana que ha recibido financiación para llevarlo a cabo, concretamente, 10 millones de euros procedentes de los fondos europeos FEDER, que permitirán poner en funcionamiento el proyecto Alcoi Demà. Este plan pretende convertir Alcoy en una ciudad más sostenible, integrada e innovadora, con una estrategia centrada en tres importantes nodos I+D+I: investigación (universidad), desarrollo (Al-Azraq) e innovación (Rodes). En la jornada también han participado representantes del Gobierno de España, como el Subdirector General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad, Juan Manuel Garrido, o la vocal asesora de los Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Lola Ortiz. Por otro lado también han estado presentes el teniente de alcalde de Salamanca, José Ruiz, y el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, este último co-presidente de la Red Inmpulso, de la que el alcalde de Alcoy es miembro del comité rector.