IVAM CADA ALCOI Alcoy, ciudad de ficción Alcoy acoge el proyecto 'La ciutat imaginada' - Un trabajo de investigación, impulsado por el Ivam, que convierte a la ciudad en una obra de ficción y que se plasmará en las marquesinas de autobuses y mupis durante un mes miércoles, 19 de diciembre de 2018 Construir una narración fabulada, un mundo ficticio, del entorno que nos circunda y lo que podríamos ser. Este es el objetivo de la propuesta artística y al aire libre que ha impulsado el Ivam Cada Alcoi, La ciutat imaginada. Diez artistas, de talla nacional e internacional, beben de las influencias del pensador alemán Martin Heidegger para jugar e investigar con el concepto de una ciudad imaginada en Valencia y Alcoy. Todos ellos pertenecientes a la misma generación, como ha explicado Johanna Caplliure, comisaria de esta propuesta. "Además de salir a la calle, reflexionan sobre la ciudad. Es una generación de finales de los setenta y principios de los ochenta que tiene la oportunidad de desarrollar discursos propios de la postmodernidad, con lo que rompemos con la narrativa oficial". En Alcoy, cuatro artistas, han 'decorado' con ovnis invasores, hongos sicodélicos, caleidoscopios y burbujas imaginarias las marquesinas y mupis desde el centro hasta el Viaducto. Entre los nombres, la alcoyana Nuria Fuster, o propuestas llegadas desde Springfield, en Estados Unidos.