CIUDAD INTELIGENTE Alcoy, ciudad piloto del proyecto 'smart' de la Diputación La iniciativa contempla la conversión al digital de los servicios públicos en aspectos como el medio ambiente, la eficiencia hídrica o el turismo miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El vicepresidente y diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, se ha reunido esta mañana con el alcalde de Alcoy, Toni Francés, para iniciar los trámites que permitan desarrollar en el municipio el proyecto piloto de smart cities que lidera la Diputación de Alicante. "El pasado mes de enero el pleno de la institución provincial aprobó por unanimidad el Plan Estrategia Alicante Smart Province, una interesante iniciativa que busca convertir la provincia en un territorio innovador, interconectado e inteligente", ha manifestado el diputado, quien ha avanzado que Alcoy ha sido escogida para poner en marcha esta propuesta, que "se exportará al resto de municipios". Esta acción, con la que se pretende impulsar la digitalización de los servicios públicos, incidirá en ámbitos como la gobernanza pública, el medio ambiente, el ahorro energético, la eficiencia hídrica o el turismo, creando destinos turísticos inteligentes. El encuentro, celebrado en el Palacio Provincial, ha contado también con la participación del concejal de Modernización de la localidad, Manuel Gomicia.