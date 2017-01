The examples populate this alert with dummy content

BALANCE DEL TEMPORAL Alcoy clausura dos filaes y prevé reabrir un carril de La Beniata la próxima semana El Ayuntamiento calcula que el valor de los daños oscila entre 1,2 y 1,5 millones de euros viernes, 27 de enero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha clausurado los locales sociales de dos filaes afectadas por el temporal y ha anunciado su previsión de reabrir un carril en la Beniata la próxima semana. El Gobierno ha hecho balance del temporal de nieve, frío y lluvia, que ha provocado unos daños que oscilan entre 1,2 y 1,5 millones de euros. La Beniata y las cinco filaes que dan al cauce del río son los principales problemas. En cuanto a La Beniata, el Ministerio de Fomento ha instalado una barrera de hormigón para abrir un carril la próxima semana. Antonio Francés, alcalde, detalla que el tránsito por el único carril estará regulado por un semáforo. Para agilizar el tráfico, los vehículos no podrán subir por la Beniata desde el final de la avenida del País Valencià. Francés subraya que el deslizamiento se originó en terrenos propiedad del campus de Alcoy y anuncia la colocación de una malla que amarre la tierra para evitar nuevos problemas. En cuanto a la situación de las filaes, la Llana y los Abencerrajes están clausuradas por decreto municipal, aunque el Gobierno insiste en que la situación es “menos grave” de lo previsto inicialmente. La evacuación de estos locales, dice el alcalde, da al cauce, justo en la zona afectada por el deslizamiento. Por ese motivo las dos filaes no pueden utilizar sus sedes. Francés señala que siguen las valoraciones para determinar la responsabilidad de los terrenos afectados. “La ladera es de la Confederación Hidrográfica del Júcar”, señala. El temporal ha derribado u obligado a talar 145 árboles, con un coste de 240.000 euros. Hubo 31 incidencias por derribo de muros y desprendimientos de tierra, valorados en 80.000 euros. Los trabajos de limpieza del fin de semana suman otros 100.000 euros. Según la estimación del Ayuntamiento, las soluciones a los problemas de las filaes y de la Beniata oscilarán entre los 800.000 y 1,1 millones de euros.