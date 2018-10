The examples populate this alert with dummy content

VISITA Alcoy completa el 90% del plan de regeneración urbana La consellera de Obras Públicas destaca la inversión de 6 millones que ha recuperado 400 viviendas a través de 50 proyectos - jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha ejecutado el 90% del Plan Arru (Áreas de Renovación y Regeneración Urbana). La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha destacado este jueves la repercusión del plan en la ciudad, con una inversión de 6 millones de euros que han permitido recuperar 400 viviendas. Salvador ha visitado dos edificios recuperados en el Centro, así como la reforma de la calle de Entenza, que también se financia en parte a través de este plan. La consellera ha recalcado que “recuperar viviendas y espacios públicos es rehabilitar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aparte de generar puestos de trabajo”. El alcalde, Antonio Francés, ha subrayado que la respuesta de la ciudad al plan “demuestra la necesidad de apostar por la rehabilitación”. El plan Arru se ha ejecutado básicamente en el Centro, pero también en Santa Rosa y en el Ensanche. “Estamos rescatando el casco histórico de Alcoy, que la ciudad se lo merecía”, ha apuntado la consellera, que ha avanzado su intención de que Alcoy pueda obtener fondos de la próxima convocatoria del plan Arru. El alcalde ha aprovechado para destacar el resultado de la primera fase de la calle de Entenza, que destina la mitad de la superficie a los peatones. Francés no ha dudado de que la obra revitalizará el barrio del Ensanche. También ha explicado que del presupuesto total del proyecto, en torno a 1,8 millones de euros, el 30% corresponda a aportación del Ayuntamiento. “Eso demuestra que tan importante como poner en marcha proyectos es conseguir ayudas para la financiación”, ha manifestado.