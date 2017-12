The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Alcoy concede 44.000 euros a 42 proyectos empresariales, comerciales e industriales El plan de dinamización económica entrega la mitad de las ayudas a iniciativas empresariales del sector terciario avanzado lunes, 04 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El plan de dinamización económica de Alcoy reparte 44.000 euros entre 42 proyectos empresariales, comerciales e industriales. La mayor cantidad de ayudas de la edición del programa Inmpuls 2017 recae sobre la línea destinada a la creación de nuevos proyectos empresariales. El Ayuntamiento ha concedido 28.500 euros a repartir entre 19 iniciativas. Los 14 proyectos presentados a la línea de ayudas para la creación de microempresas se repartirán los 8.869 euros asignados. El programa arrendalcoi, dedicado al pago del alquiler de locales vacíos, ofrece 6.641 euros en ayudas a 9 proyectos. La mitad de las ayudas del plan Inmpuls se otorgarán este año a iniciativas empresariales del sector terciario avanzado, como oficinas técnicas o gabinetes de asesoramiento en materia de ingeniería. El 40% irá a parar a comercios, mientras que el 10% restante corresponde a proyectos de carácter industrial.