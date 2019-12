The examples populate this alert with dummy content

SUBVENCIÓN Alcoy concede a Sara Peidro Parres la beca de medicina El Ayuntamiento otorga la ayuda de 2.250 euros a la joven estudiante de sexto de Medicina viernes, 27 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/12/2019) El Ayuntamiento de Alcoy concede a la estudiante Sara Peidro Parres la beca de medicina Ana i Camilo Gisbert Pascual dotada con 2.250 euros. Peidro está estudiando sexto de Medicina en la Universitat de València y está realizando las prácticas en el Hospital Clínico Universitario de València. La joven alcoyana ha expresado su agradecimiento por esta subvención y ha manifestado que "me gustaría hacer la especialización de cirugía general". Miguel Juan Reig, edil de Salud Pública, indica que "esta es una pequeña aportación que realizamos desde el Ayuntamiento de Alcoy para reconocer la importancia de la medicina y también el papel de la figura del médico a través de esta convocatoria que ayudará a una estudiante de nuestra ciudad a seguir con sus estudios".