PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA Alcoy concederá ayudas a los comercios con rotulación en valenciano La elaboración del reglamento, a solicitud de Guanyar, se acordó por comisión informativa el pasado 3 de abril viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/04/2018) Alcoy concederá ayudas a los comercios con rotulación en valenciano. Para ello trabajará en la elaboración del reglamento de concesión de ayudas a la elaboración de rótulos en valenciano se acordó por comisión informativa el pasado 3 de abril. El documento regulará la implantación de ayudas económicas del Ayuntamiento tras la desaparición de las que ofrecía la Generalitat Valenciana. Naiara Davó, concejal de Guanyar, destaca la labor realizada por su grupo para conseguir la implantación de ayudas locales y sus usos. "Como ejemplos de posibles objetos de la subvención planteábamos los letreros públicos o de vehículos, material promocional como carteles, folletos o trípticos, la denominación de los productos de su etiquetado así como el material de embalaje. Y como posibles beneficiarios planteábamos que pudieron ser: asociaciones, comercios, empresas, industrias y profesionales de Alcoi". La solicitud de ayudas para el fomento del valenciano en rótulos fue denegado inicialmente por el Gobierno local para evitar problemas legales por la carencia de un reglamento.