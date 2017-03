The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Alcoy concursa por 1,6 millones el mantenimiento del alcantarillado El contrato, de 4 años, se independiza por primera vez de la gestión de la limpieza de las calles sábado, 11 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/03/2017)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (11/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha sacado a concurso un contrato de 1,6 millones de euros para adjudicar el servicio de limpieza y mantenimiento del alcantarillado de la ciudad. El contrato, que el Gobierno espera tener adjudicado tras el verano, tiene una duración de cuatro años, con opción de prórroga durante otros dos. Por primera vez el Ayuntamiento separa el mantenimiento de las alcantarillas de la limpieza de las calles, un servicio que actualmente presta Fomento de Construcciones y Contratas y que próximamente también saldrá a concurso junto a la recogida de residuos. El objetivo de esta separación, dice el concejal de Obras y Medio Ambiente, Jordi Martínez, es mejorar las condiciones del alcantarillado, especialmente la limpieza para evitar problemas de embozo en episodios de lluvia. El contrato también incluye la realización de obras de mejora, de acuerdo al plan director de renovación aprobado con el respaldo de todos los grupos políticos. El coste anual del contrato es de 400.000 euros. Según explica el regidor, podrá prorrogarse durante dos años, aparte de los cuatro iniciales fijados en el pliego de condiciones. Por la cuantía del contrato las bases del concurso deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que prolonga el tiempo de trámite para la adjudicación. Martínez calcula que la empresa que se haga cargo del servicio comience a trabajar después del verano.