SERVICIOS Alcoy concursa por 18 millones la gestión de los residuos y de la limpieza Solo Guanyar vota en contra del pliego de condiciones que regula la adjudicación del servicio lunes, 03 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado el pliego de condiciones del concurso para adjudicar el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza de las calles. Todos los grupos políticos, a excepción de Guanyar Alcoi, han dado su apoyo a la propuesta del Gobierno. La confluencia ha vinculado el voto negativo a su rechazo a la privatización de servicios. Con el nuevo contrato, que tendrá un coste de 18 millones de euros, el Ayuntamiento va a regular un servicio que Fomento de Construcciones y Contratas ha prestado fuera de contrato desde 2012. El pleno celebrado el viernes aprobó las bases reguladoras del concurso. El contrato tendrá una duración de cuatro años, a razón de 4,5 millones de euros anuales, y opción de ser prorrogado durante otros dos. Este plazo representa una reducción sensible de los diez años por los que fue adjudicado el servicio a Fomento de Construcciones y Contratas. El pliego de condiciones establece novedades, como los contenedores de quita y pon en la zona Centro o el refuerzo del control a través de una asesoría externa. El objetivo del contrato, como resume el concejal de Obras y Medio Ambiente, Jordi Martínez, es conseguir una ciudad más limpia. El regidor ha mostrado su satisfacción por el respaldo que el documento ha conseguido en el salón de plenos. “Hemos debatido con todos los grupos y hemos incluido sus propuestas de mejora”, ha señalado. Todos los partidos han valorado la predisposición del Gobierno, del PSOE, a aceptar sus planteamientos e incorporarlos al documento final. También lo ha hecho Guanyar Alcoi, formación que, sin embargo, votó en contra. El concejal de la confluencia Cristian Santiago ha subrayado que el voto contrario responde a que el servicio vuelva a quedar en manos de una empresa privada. “No creemos en el modelo de privatización, por eso hemos votado en contra”, ha manifestado. Santiago lamenta la oportunidad que el Ayuntamiento ha perdido para municipalizar el servicio. Según sus cálculos, con este proceso el Consistorio podría haber ahorrado un 20% del coste del contrato. Guanyar también ha cuestionado que el Gobierno no haya separado el contrato de recogida de residuos del de la limpieza viaria, así como la falta de participación o la contratación de una empresa para redactar el pliego de condiciones. Según Santiago, la mayor parte del pliego lo han preparado los técnicos municipales.