INFRAESTRUCTURAS Alcoy concursa por 438.000 la canalización de aguas del polígono de Santiago Payà La obra evitará que el agua de lluvia afecte a las empresas – El proyecto incorpora un acceso para mejorar el mantenimiento lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha concursado por 438.000 euros la canalización de aguas en el polígono de Santiago Payà. El proyecto afecta a la vertiente Este de la zona industrial para que la cuneta recoja el agua de lluvia que baja de la montaña y la conduzca directamente al río para evitar que acabe en las empresas. La obra, que sale a concurso por 437.755 euros, incluye un acceso fácil para limpiar rápidamente la cuneta en caso de acumulación de barro o ramas, según ha indicado el Gobierno local, del PSOE, a través de un comunicado. Esta intervención completará la desarrollada en la cuneta Oeste. Este verano, el Ayuntamiento ha ampliado los elementos de escorrentía y el sistema de alcantarillado para evitar derramamientos de agua en caso de lluvias torrenciales.