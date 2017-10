The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy concursa por dos millones la reforma de Entenza La obra se dividirá en cuatro fases, entre febrero y diciembre de 2018, para reducir el impacto sobre el tráfico lunes, 16 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este lunes el concurso para adjudicar la reforma de la calle de Entenza, que se convertirá en la primera calle inteligente de la ciudad con una inversión de dos millones de euros. “Cumplimos el compromiso de intervenir en una de las calles más castigadas por el tráfico y lo hacemos con un proyecto que, además, busca la dinamización económica de la ciudad”, ha dicho el alcalde, Antonio Francés. La obra, demandada durante décadas por vecinos y comerciantes, comenzará en febrero y se prolongará durante 11 meses para acabar antes de final de 2018. “La intención es respetar la campaña de rebajas y la de Navidad”, ha puntualizado Francés. El alcalde ha detallado que el proyecto se ejecutará en cuatro fases para dejar una calle con dos carriles y amplias aceras arboladas. La primera, de Espronceda a Isabel La Católica, obligará a habilitar el doble sentido en esta última calle para dar acceso a la parte alta del barrio del Ensanche. La segunda fase abarcará el tramo entre Isabel La Católica y Góngora. La tercera, desde Góngora a Isaac Peral, se dividirá a su vez en dos subfases, durante las que siempre habrá al menos un carril abierto al tráfico. La fase final, de apenas una veintena de metros, obligará a cortar La Vaguada. “Queremos que la obra tenga el menor impacto sobre el tráfico y sobre los vecinos”, ha manifestado el alcalde. El proyecto que el Gobierno prevé adjudicar antes de que acabe este año introduce los últimos avances en construcción y tecnología. El concejal de Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia, ha explicado que el asfalto de la calle absorberá el sonido y el material de las aceras hará lo mismo con el dióxido de carbono. El proyecto integra cámaras de control de tráfico y de gestión de los semáforos, renovará todos los servicios enterrados y aplicará lámparas led con gestión inteligente para reducir hasta en un 60% la factura de la luz. La calle tendrá, además, sensores de control ambiental. “Entenza mostrará cómo deben ser las calles del futuro”, ha subrayado el alcalde. En cuanto a los aparcamientos, y tras las quejas vecinales, el Gobierno ha aceptado que el espacio de carga y descarga pueda ser utilizado para que los vecinos estacionen sus vehículos. No obstante, el Ayuntamiento prevé habilitar nuevos espacios para aparcar tanto en la zona de la vía como en un solar, cuya propiedad negocia con una entidad bancaria. El alcalde está convencido de que el proyecto impulsará el comercio del barrio y se convertirá en un referente del nuevo urbanismo de Alcoy.