CULTURA Alcoy concursa la gestión técnica del Calderón por 1,6 millones Cultura exige más personal y fija como mejora para adjudicar la renovación de las instalaciones viernes, 07 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/07/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha concursado el contrato de asistencia y mantenimiento del teatro Calderón. El precio de los servicios es de 1,6 millones de euros por un periodo máximo de cuatro años. Con el nuevo contrato, el Gobierno local pretende ampliar la plantilla y mejorar las instalaciones. El coste anual de la gestión técnica del teatro es de 418.722 euros, según las condiciones del concurso aprobadas por el Gobierno de Alcoy, del PSOE. El nuevo contrato tendrá una vigencia de dos años, con opción de prórroga por otros dos. Los servicios están desde 2012 en manos de Pro 21, que se adjudicó el polémico contrato que detonó el tripartito que gobernaba Alcoy con la salida de Compromís, al frente del área de Cultura. Aquel contrato permanece prorrogado. El pliego de condiciones que ha aprobado el Gobierno obliga a las empresas que pretende adjudicarse el contrato a contratar a un segundo técnico. Raül Llopis, concejal de Cultura, explica que este refuerzo mejorará los servicios de montaje de la escenografía del teatro. Entre las mejoras que valorará el Ayuntamiento destaca una bolsa de horas, sin cargo al contrato, para servicios de apoyo a los trabajadores del teatro. Otro de los puntos con los que las empresas podrán mejorar la valoración de sus ofertas es la propuesta de mejoras sobre el inmueble, las instalaciones y los equipamientos del teatro. El plazo para presentar ofertas expira el 31 de agosto. Los técnicos comenzarán a valorar las ofertas el 4 de septiembre. Otra de las novedades del contrato afecta a la comunicación, que asume directamente el Área de Cultura.