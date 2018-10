The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy concursa la reparación de la ladera del río Riquer La primera fase, con un coste de 120.000 euros, se centra en reforzar el edificio que alberga a las filaes Llana y Abencerrajes viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado el concurso para adjudicar la primera fase de las obras de reparación de la ladera del río Riquer cuyo desprendimiento provocó el cierre de las filaes Llana y Abencerrajes. En enero de 2017 el temporal de lluvias provocó el deslizamiento de la ladera. Más de año y medio después la Junta de Gobierno de este viernes ha sacado a concurso la primera parte de la reparación: la consolidación del edificio a través de un sistema de micropilotajes para inyectar hormigón en el terreno. Esta primera fase tiene un coste de 120.000 euros y la obra durará unos dos meses, según ha explicado el concejal de Territorio, Manuel Gomicia. La segunda fase, que asciende a un importe de 500.000 euros, consiste en desmontar el balcón que sirve de salida de emergencia a las filaes, rehacer la base con hormigón y reforzar toda la ladera.