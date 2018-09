The examples populate this alert with dummy content

DÍA MUNDIAL Alcoy conecta con el turismo más actual La ciudad acoge un amplio programa con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra este jueves, 27 de septiembre - Entre las actividades destacan unas jornadas de sensibilización sobre el sector, puertas abiertas de los museos y rutas guiadas, el sábado martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy se prepara para recordar la importancia que el sector turístico tiene en la ciudad. Con motivo del Día Mundial del Turismo, este jueves, 27 de septiembre, el Ayuntamiento ha preparado unas jornadas de divulgación "para sensibilizar" sobre el que es uno de los "motores de ingresos", como ha destacado la concejal responsable del área, Lorena Zamorano. Bajo el lema Turismo y transformación digital, Alcoy ha montado un programa de actividades para acercar a los visitantes a los últimos recursos turísticos. Para el sábado hay previstas jornadas de puertas abiertas en todos los museos de la ciudad -Explora y Isurus, Refugio, MAF y MuBoma-, destacando el Arqueológico Camil Visedo, donde ya puede verse una recreación del poblado de El Puig en tres dimensiones y tres pases comentados acerca de la transformación tecnológica del Museo Provincial de Bomberos, con la charla La maleta de un bombero. Además, habrá rutas guiadas: Alcoy, plató de cine, a cargo de Kiko Carbonell, y la nocturna por el Cementerio municipal, con los historiadores y profesores Lluís Vidal y Elisa Beneyto, además de la ruta europea del Modernismo, por la mañana. Un sector en auge La concejal Lorena Zamorano ha destacado el buen pálpito del sector turístico en la ciudad. Zamorano recuerda que la restauración del Centro histórico y los hoteles volverán a ser un reclamo este fin de semana para los visitantes, que podrán disfrutar de actividades como el puenting y el circuito de bicicletas eléctricas. Además, Masía la Mota ofrecerá el s´bado, de seis a siete y media de la tarde, una cata de aceite de producción propia con pan casero.