The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO Alcoy construye 128 nichos en el cementerio Los nuevos espacios para enterrar o depositar cenizas estarán operativos en unos días tras la finalización de las obras con un coste de 48.000 euros martes, 29 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El cementerio de Alcoy amplía su capacidad con la construcción de 128 nichos. El nuevo espacio plantea la doble opción de dar sepultura con la manera tradicional o tras la incineración, poder depositar las cenizas. Jordi Martínez, edil de Obras, explica que el objetivo es optimiza el espacio disponible con la creación de nuevos nichos para dar servicio a la futura demanda. El coste de las obras es de 48.000 euros y está previsto que terminen a finales de esta semana o principios de la próxima, según la información facilitada. Esta actuación se suma al proyecto que tiene en marcha el Ayuntamiento de renovación de los primeros bloques del camposanto, que tiene más de 50 años y presentan un estado de deterioro. Para ello, como les venimos informando, ha proyectado para los próximos años la exhumación de unos 2.200 nichos, ofreciendo a los familiares la posibilidad de trasladarlos a otras secciones del camposanto o la incineración.