POLÉMICA Alcoy consuma la caducidad del proceso para retirar honores a Federico Trillo El Gobierno anuncia un cambio en el reglamento de honores para facilitar la retirada del título de Hijo Adoptivo viernes, 15 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha dejado caducar el expediente iniciado para retirar los honores al ex ministro de Defensa Federico Trillo. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha anunciado que promoverá un cambio en el reglamento de concesión de honores para facilitar el proceso. El Gobierno local no ha querido seguir con el proceso en contra de informe municipal firmado por la secretaria. El alcalde ha manifestado que, pese a que el expediente haya caducado, “Trillo ya sabe que no es bienvenido a Alcoy, que nos avergonzamos de sus actos”. Francés ha indicado que reformará la ordenanza que regula la concesión de honores. “El problema es que ese reglamento [aprobado en los años 70 del pasado siglo] no contempla la retirada de títulos”, ha apuntado el regidor. El que ha cerrado el Gobierno de Alcoy es el tercer intento del Ayuntamiento para retirar los honores al ex ministro, todos ellos fallidos hasta el momento.