INAUGURACIÓN Alcoy consuma el regreso al albor del siglo XX La alta implicación social sorprende a las ciudades participantes en la Fira Modernista sábado, 22 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El viaje al glorioso pasado de Alcoy se ha consumado desde primera hora de este sábado con la apertura de la segunda Fira Modernista. Las calles del Centro han retrocedido un siglo para asentarse en la época dorada de la ciudad. “La Fira ha venido para quedarse”, ha resumido la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, muy satisfecha por la implicación de los ciudadanos. La alta participación de entidades y vecinos particulares que no han dudado en vestirse de época ha sorprendido a los representantes de los municipios con pasado modernista que han sido invitados a la feria. Tanto que el concejal de Comercio y Promoción Turística de Teruel, Juan Manuel Valmaña, no ha dudado en reconocer que la “gran participación” de entidades sociales “lo queremos trasladar a nuestra feria modernista”. El regidor ha ensalzado las “sinergias” que crean este tipo de eventos “para aprender unos de otros y potenciar aquella época, que es además un recurso turístico importante”. El alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, agradece haber encontrado “una ciudad que siente su cultura y su pasado”. A su juicio, los pueblos “no deben olvida su historia, que debe ayudar a plantear el futuro”. La presidenta de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas, Raquel Esteban, ha incidido en la involucración social para “recrear el patrimonio”. Y ha destacado la “repercusión económica y social de las representaciones históricas”. Municipios con un pasado como Alcoy, ha señalado, “no tienen que inventar mucho para conseguir estas recreaciones tan vistosas e interesantes”. La Fira Modernista reúne en La Glorieta a expositores de artesanos locales y a cinco municipios, aparte de Alcoy: Novelda, Carcaixent, Sueca, Teruel y Terrassa. Según la concejal de Turismo, aparte de la representación oficial, está prevista la llegada de autobuses de Cartagena, Sabadell y Terrassa. Junto a los expositores promocionales, los jardines románticos de La Glorieta acogerán numerosas actividades a lo largo del fin de semana. El alcalde, Antonio Francés, encargado de inaugurar la feria, se ha mostrado satisfecho por la “respuesta de los ciudadanos, que se han implicado para que sea un éxito”. El primer edil ha encabezado el pasacalle que desde el Ayuntamiento ha llevado a la comitiva hasta La Glorieta. Los edificios modernistas de la calle de San Nicolás han sido el escenario en el que decenas de personas, ataviadas con trajes de estilo modernista, han compuesto un mosaico de orgullo histórico que invade hasta el domingo las calles de la ciudad. CONSULTA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES