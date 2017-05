The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD Alcoy contará con seis desfibriladores para atender emergencias Los primeros aparatos semiautomáticos se instalarán en vehículos patrulla de la policía local y en edificios municipales sábado, 27 de mayo de 2017 El Ayuntamiento ha adquirido seis desfibriladores para atender situaciones de emergencia que se produzcan en la vía pública o edificios municipales. El concejal Raül Llopis explica que la inversión en la compra de estos aparatos cuenta con una partida en los presupuestos municipales y contempla la formación de los agentes de la policía y funcionarios municipales que tengan que hacer uso de ellos. “Vamos a realizar curso para poder utilizarlos de manera adecuada”. Los primeros seis aparatos, ya adquiridos, se instalarán en coches patrulla de la policía local, en el Ayuntamiento y el complejo deportivo Eduardo Latorre. La intención del Gobierno municipal es ampliar el número de desfibriladores el próximo año y poder instalarlos en más edificios municipales y aquellos en los que haya concurrencia de público como teatros. El jefe de la policía local, David Lerma, ha explicado que el modelo adquirido es el semiautomático, que precisa unas nociones básicas para su uso. La formación que realizarán los agentes, conserjes y sanitarios será de 4 horas e incluye nociones básicas de cómo actuar en situaciones de riesgo como incendios. “La adquisición de desfibriladores es una tendencia que se está imponiendo para dar una respuesta vital básica a problemas de tipo cardiaco que se puedan producir, ha explicado Lerma.