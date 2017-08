The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Alcoy contrata a 152 jóvenes a través del plan Avalem Joves Son menores de 30 años y trabajarán en el Ayuntamiento un año – La Generalitat ha subvencionado a la localidad con 2.500.000 euros martes, 01 de agosto de 2017 más información Alcoy incrementa un 50% el alcance del plan Avalem Joves El Ayuntamiento de Alcoy ha recibido 2.500.000 de euros de la Generalitat dentro del programa “Avalem Joves” que consiste en la contratación de menores de 30 años durante un año en el consistorio en diferentes departamentos. Esta subvención supone la segunda cuantía más importante de toda la Comunidad Valenciana, por encima de capitales y ciudades valencianas con mucha más población. La selección de personal ha sido realizada por el Servef de acuerdo a los criterios que marcaba el programa de la Conselleria. Un total de 152 menores de 30 años han sido contratados, de los cuales, 126 son jóvenes no cualificados. Son 29 mujeres y 97 hombres, que ya están en sus puestos de trabajo, algunos recibiendo la formación necesaria; otros ya han salido a la calle para mejorar la ciudad. De estos 126 contratados, 13 son pintores, 12 personal de limpieza, 17 jardineros, 20 forestales, 4 electricistas, 26 conserjes y 34 peones de la construcción. Los otros 26 jóvenes cualificados, 14 hombres y 12 mujeres, están trabajando en los departamentos de Deportes, Alcaldía, Promoción Económica, Comercio, Obras y Servicios, Arquitectura, Vivienda, Medio Ambiente, Ingeniería, Juventud, Comercio, Informática, Urbanismo, Personal, Contratación y Turismo. Alberto Belda, concejal de Personal, explica que este programa servirá para “apoyar a los diferentes departamentos del Ayuntamiento sabiendo que por parte del gobierno central hay una prohibición de poder contratar, eso nos merma, porque hay personas en el Ayuntamiento que se jubilan y que después no podemos contratar. Esto se complica porque el trabajo es el mismo pero con menos personas”, Belda destaca que “este programa nos ayudará a nosotros como Ayuntamiento para funcionar mejor y sacar más trabajo y también a los jóvenes para formarse”.