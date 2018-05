The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Alcoy contratará a 200 jóvenes con el segundo Avalem Joves La subvención del Consell aumenta un 30% respecto a la de 2017 y alcanza los 3,1 millones, solo superada por Valencia y Alicante viernes, 18 de mayo de 2018 El Ayuntamiento de Alcoy va a contratar a 200 jóvenes durante un año a través de la segunda edición del plan Avalem Joves. La ciudad recibirá de la Generalitat la tercera mayor subvención de la Comunidad: 3,1 millones de euros, un 30% más que en la primera anualidad. Solo superan esta cuantía las ciudades de Valencia y Alicante, según ha explicado este viernes el alcalde, Antonio Francés. En el primer Avalem Joves el Ayuntamiento contrató a 150 jóvenes por un importe de 2,4 millones de euros. Este año Alcoy se convierte en la ciudad de más de 20.000 habitantes que recibe mayor cantidad por vecino: 53 euros. Entre los 200 jóvenes menores de 30 años a contratar por el Ayuntamiento habrá técnicos y operarios que se incorporarán a las brigadas de obras, lo que mejorará la conservación de la ciudad. El acalde ha subrayado que el plan ofrece a los jóvenes un "primer contacto" con el mundo laboral que les permite adquirir conocimiento y "abrir puertas para facilitar el acceso al mercado de trabajo y a hacer posible su proyecto de vida". Los 200 contratados serán diferentes de los 150 empleados en el primer Avalem Joves, que cuando acaben su periodo laboral recibirán un seguimiento especial del Ayuntamiento. Francés ha valorado la "apuesta" del Gobierno valenciano por el empleo.