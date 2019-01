The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy convierte en realidad el aula de dos años en el Romeral El Ayuntamiento ha llevado adelante unas obras para habilitar el aula del CEIP El Romeral que acogerá definitivamente al alumnado de dos años - Los trabajos han costado 26.274 euros y los ha desarrollado la empresa Viaduber Gestión de Proyectos SL jueves, 17 de enero de 2019

Alcoy convierte en realidad el aula de dos años en el Romeral. El Ayuntamiento ha llevado adelante unas obras para habilitar el aula del CEIP El Romeral que acogerá definitivamente al alumnado de dos años. La inversión ha sido de 26.274 euros y Viaduber Gestión de Proyectos SL ha sido la empresa que ha realizado la actuación. Una aula, como ha destacado en la radio el concejal de Educación, Alberto Belda, que ha pasado de ser "experimental" a convertirse en realidad. En el curso 2015-2016, los centros El Romeral y Miguel Hernández fueron elegidos para, aprovechando el espacio no ocupado en las aulas de infantil, 6 en el caso de El Romeral, implantar una aula en cada centro de 2 años, ampliando así la oferta gratuita en este tramo de edad que el Ayuntamiento ya ofrece en las Escoletes Municipales.