ECONOMÍA Alcoy convoca ayudas a emprendedores y empresas por 52.500 € Los interesados podrán solicitar las subvenciones hasta el 30 de septiembre en el Ayuntamiento lunes, 16 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/09/2019) El Ayuntamiento de Alcoy convoca ayudas a emprendedores, creación de empresas y alquiler de locales por un valor de 52.500 euros, un 17% más respecto a la edición de 2018. La concejalía de Empresas y Ocupación ha activado un nuevo Alcoy Inmpuls con tres líneas de subvenciones. La primera está dirigida para ayudar a sufragar gastos de alquiler de local o nave industrial para implantar un negocio en Alcoy y está dotada con 15.500 euros. Por el que se otorgará, según se especifica en las bases, un límite de 300 euros con un máximo de 5 meses. La segunda, ayudas a empresas que estén constituidas a partir del 2 de octubre de 2018 con una partida de 11.500 euros y que servirán para costear parte de los gastos notariales, de elaboración de proyectos técnicos, de promoción o gastos para asumir la integración de la factura electrónica. Y la tercera subvención, irá dirigida a los alcoyanos que están emprendiendo un proyecto y que podrán recibir hasta un máximo de 600 euros durante 5 meses. El presupuesto asignado para Emprén asciende a 25.500 euros. En suma, son 52.500 euros en la edición de 2019. Una partida que se han incrementado un 17% ya que el año pasado estaba dotada de 43.500 euros. Los interesados pueden presentar su solicitud en el registro del Ayuntamiento de Alcoy hasta el 30 de septiembre.