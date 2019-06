The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVAS Alcoy convocará una muestra de teatro amateur y el premio de narrativa Isabel-Clara Simó El Consell de Cultura aprueba ocho proyectos que contarán con una inversión de 49.000 euros a cargo del presupuesto de 2019 miércoles, 12 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2019) Alcoy tendrá una muestra nacional de teatro amateur y crea el premio de narrativa Isabel Clara-Simó con el aval del Consell de Cultura. Este organismo ha dado el visto bueno a otros seis proyectos y, en conjunto, tendrán una inversión de 49.000 euros a cargo del presupuesto de este año. Raül Llopis, edil en funciones de Cultura, destaca que "comenzamos a ver los primeros frutos de los proyectos con las primeras actividades estudiadas y preparadas por cada una de las comisiones". Un rally fotográfico modernista, actuaciones de jazz en la Semana Modernista, un concurso al aire libre de pintura rápida, un taller de arte impresión en 3D, un curso de percusión y un estudio de antiguos espacios industriales, para uso como estudios de arte o recupera oficios completan las apuestas presentadas por las diferentes comisiones del ámbito cultural de la ciudad y que serán una realidad los próximos meses.