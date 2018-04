The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Alcoy crea un consejo de Formación Profesional para mejorar la inserción laboral desde esta etapa educativa El organismo, que presidirá el alcalde, Antoni Francés, estará compuesto por representantes sociales, educativos y económicos que se reuniran, al menos, una vez al año jueves, 05 de abril de 2018 El Consejo Económico y Social ha emprendido el primer paso hacia el nuevo consejo de Formación Profesional, órgano formado por agentes sociales, educativos y económicos que se encargará de asesorar a la Administración en materia de formación profesional y ocupacional. El concejal de Empresa, Manolo Gomicia, asegura que se trata de una plataforma que guarda como objetivo lograr la plena inserción laboral. Entre sus funciones se encuentran crear entornos de debate e intercambio, hacer el seguimiento de la aplicación del mapa escolar de formación profesional o promover proyectos para la transición de la escuela al mundo laboral. El alcalde de Alcoy, Antoni Francés, presidirá el consejo, entre los miembros del cual se encuentran componentes del equipo de gobierno y representantes de los diferentes grupos políticos, representantes de diferentes entidades empresariales (FEDAC, Cámara de Comercio), representantes del ámbito sindical (UGT, CC.OO), así como un miembro por cada uno de los centros de formación profesional y un representante del Campus de la UPV en Alcoy. Las sesiones del plenario se llevarán a cabo de manera ordinaria al menos una vez al año. Los miembros del consejo disponen de 15 días hábiles para presentar las respectivas enmiendas al reglamento, plazo que, una vez haya transcurrido, permitirá la aprobación del documento del consejo de Formación Profesional.