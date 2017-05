The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy crea una oficina técnica para gestionar la estrategia DUSI Expertos de la Unión Europa y técnicos municipales dirigirán la aplicación de las medidas, financiadas con 20 millones de euros miércoles, 31 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/05/2017) Una oficina técnica gestionará la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, el plan para transformar Alcoy con una inversión de 20 millones hasta 2020. El concejal de Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia, ha explicado en RADIO ALCOY que la oficina contará con expertos de la Unión Europea y técnicos municipales. El Gobierno está dispuesto a contratar personal para garantizar una buena ejecución del plan. La oposición, como ha manifestado en La Tertulia, tiene dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar la inversión de 20 millones de euros. De las diferentes iniciativas que incluye el proyecto la prioritaria, a juicio de la oposición, debe ser la recuperación de Rodes con una propuesta que genere empleo.