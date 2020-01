The examples populate this alert with dummy content

NORMATIVA Alcoy creará una ordenanza para regular el uso de vehículos de movilidad personal El documento recogerá las pautas a aplicar para, entre otros, el desplazamiento en patinete o bicicletas eléctricas por la ciudad miércoles, 08 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/01/2020) Alcoy creará una ordenanza para regular el uso de vehículos móviles personales como patinetes o bicicletas eléctricas. El Ayuntamiento, y tomando como base las pautas marcadas desde la Dirección General de Tráfico, va a marcar las reglas para desplazarse con este tipo de vehículos por la ciudad. "La movilidad eléctrica es un tema que van surgiendo novedades y que la gente va asumiendo" una circunstancia que genera que "en las administraciones públicas haya muchas cuestiones que tenemos que ordenar" así que "la ordenanza será en 2020", argumentaba el edil Jordi Martínez en la tertulia de Radio Alcoy. En este foro de análisis sobre movilidad sostenible se ha puesto de manifiesto la necesidad de este documento. En este sentido, Marcos Martínez, de Ciudadanos expresaba que "hay que ver dónde van a estacionarse estos vehículos, de qué manera. Que haya una ordenaza municipal que regule este tipo de vehículos". Y para fomentar los desplazamientos en vehículos menos contaminantes, desde el PP, su portavoz Quique Ruiz, aportaban opciones como campañas de concienciación o saber la utilidad de los carriles bici. "Actualmente -dice- se están utilizando, básicamente, para uso deportivo, de ocio o recreativo. Lo que tenemos que trabajar entre todos esos carriles bici sean la base para que la bicicleta o los patinentes eléctricos sean una opción real". Desde Guanyar Alcoi entienden que para favorecer la movilidad sostenible hay que ofertar a los ciudadanos alternativas para desplazarse. "Hay que poner transporte público para que la gente no eche de menos el uso del coche privado", señala Pablo González en la tertulia. En este foro, Aarón Ferrándiz, de Podem, planteaba la posibilidad de "ofrecer un parque público de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal y, sobre todo, ofrecer a la gente posibilidades y soluciones para después poder aparcar en lugares seguros". Y desde Compromís apelaban a que en el nuevo contrato de autobuses se incorporen a la flota vehículos eléctricos. Según su portavoz, Marius Ivorra, "esperamos que en el nuevo concurso o contrato de autobuses públicos municipales puedan ser un ejemplo de movilidad eléctrica". El gobierno local, como ya les informamos, proyecta incluir en los presupuestos de 2020 el otorgar ayudas para adquirir vehículos de movilidad personal.