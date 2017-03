The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy cuadra el puzzle para arreglar el puente San de Jorge Las obras, adjudicadas por 275.000 euros, se aplazan para no agravar los problemas de tráfico por los cortes en el Fernando Reig y La Beniata lunes, 06 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/03/2017) El Ayuntamiento prevé el inicio de los trabajos de refuerzo del tablero y reurbanización del puente San Jorge a mediados de mayo y reserva el corte integral para agosto. Jordi Martínez, concejal de Obras, recuerda que el motivo del retraso de estas obras, cuya contratación se formalizó ya a principios de febrero, es no empeorar el trafico condicionado ya por los cortes en La Beniata y el Fernando Reig. "Así hacer coincidir con la época del año con meor circulación para las obras que precisan del corte del puente". Las obras pendientes del puente de San Jorge han sido adjudicadas a Contratas Vilor por 275.147 euros.