URBANISMO Alcoy cuadruplica las licencias de obras para la construcción de viviendas El Ayuntamiento ha concedido en esta legislatura licencias para 55 viviendas nuevas, cuatro veces más que entre 2013 y 2015, donde fueron 14 lunes, 06 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha multiplicado por cuatro las licencias de obras para la construcción de viviendas en esta legislatura. Entre 2017 y 2016 se han concedido permisos para 55 viviendas nuevas, un dato que contrasta con las 14 del periodo entre 2013 y 2015. En cuanto a la obra nueva, en 2016 se concedieron licencias para construir 40 viviendas. En lo que llevamos de año, se han concedido 15, todas ellas para construcciones de una sola vivienda, destacando la promoción de 9 unifamiliares pareados al solar sin construir existente en la calle Caseta Mascarelles, entre la parte inferior del Instituto Andreu Sempere y el colegio Tomàs Llàcer, además de aquellas que han sido anunciadas pero no otorgadas. En cuanto a los años anteriores, en 2015 se concedió licencia por 5 viviendas nuevas, 3 en 2014 y 6 en 2013. El concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, Manolo Gomicia, destaca que "estas cifras demuestran que la ciudad está mejor, que el sector de la construcción de nueva obra se está recuperando, y las empresas de construcción vuelven a ver mercado". Además de la construcción de nueva vivienda, también destaca el programa ARRU, con cerca de 400 viviendas subvencionadas y una inversión global cercana a los 6 millones de euros. El ARRU también ha propiciado la recuperación de trabajo al sector de la construcción.