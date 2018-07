The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy cubre el 100% de sus plazas universitarias y abre listas de espera Los campus de la UPV y de la UA han agotado en la preinscripción las más de 300 plazas previstas para los nuevos universitarios en la ciudad sábado, 14 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los campus de la Universitat Politècnica de Valencia y de la Universitat d'Alacant han agotado las más de 300 plazas previstas para los nuevos universitarios en Alcoy. Las 50 que ofertaba el Grado en Maestro en Educación Infantil en Alcoy para el próximo curso se han agotado y han dejado una lista de espera de 193 estudiantes. Una vez publicados los resultados de la preinscripción, se abre un plazo de reclamación fijado en esta ocasión para los días 16, 17 y 18 de julio hasta las 14:00 horas. La resolución sobre las reclamaciones se publicará el 19 de julio. A los estudiantes que hayan sido admitidos en la UA se les enviará un SMS a su móvil y un correo electrónico con un número de referencia con el que, a través de un portal web, recibirán instrucciones y cita para formalizar la matrícula entre el 16 y el 19 de julio de 2018 (hasta las 13:00 horas). De no formalizar dicha matrícula, se perdería el derecho a la plaza. Por otra parte, el día 20 de julio se publicará la oferta de plazas vacantes en la UA (en la Escuela Politécnica Superior se publicarán los días 19 y 20). De obtener plaza en ese momento, hay que formalizar la matrícula ese mismo día. Si a pesar de ello no se obtuviera plaza, se podrá confirmar el permanecer en lista de espera el día 23 de julio. También se podrá realizar una solicitud en septiembre, para aquellos estudios donde hubiesen quedado plazas vacantes una vez atendidas todas las solicitudes presentadas. La apertura del campus de la Universidad de Alicante en Alcoy se suma al de la Universitat Politècnica de Valencia que ha cubierto también el 100% de las plazas que ofertaba en los seis grados. El grado que más alumnos acoge es el de Ingeniería Mecánica con 110 plazas. En Diseño Industrial hay 90 plazas, en Administración y Dirección de Empresasa se han preinscrito 75 alumnos, en Ingeniería Informática 65 y en las Ingenierías Eléctrica y Química se han cubierto respectivamente las 50 plazas ofertadas.