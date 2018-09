The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL Alcoy cuenta con 34 viviendas sociales sin asignar, según el PP La edil Amalia Payá tilda de "bochornoso" que el gobierno valenciano no cumpla con el compromiso de rehabilitar las que faltan jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/09/2018) Alcoy dispone al menos desde hace 2 años de 34 viviendas sociales que no ha asignado a ninguna familia necesitada. La concejal del Partido Popular, Amalia Payá, asegura que la EVHA (Entitat valenciana d'habitatge i sòl), antiguo EIGE , tiene varias viviendas sociales en Alcoy situadas la mayoría de ellas en El Camí 40, Plaza Les Xiques, calle Barbacana y zona del Castellar. Según listado solicitado por el Partido Popular, 34 de estas viviendas se encuentran vacías, sin ser asignadas a ninguna familia. Añade Payá que en abril de 2016, hace dos años y medio, la consellera MªJosé Salvador anunció la rehabilitación de varias viviendas sociales en el Camí, 40 para poneralas a disposición de las familias más necesitadas. "Más de dos años después y tras haber preguntado en repetidas ocasiones, nos encontramos con que no se ha avanzado en ningún sentido. Las viviendas siguen sin adjudicar y el resto de viviendas pendientes de rehabilitar, anunciadas también por la consellera, se encuentran en la misma situación". Señala que la mayoría de viviendas pendientes de rehabilitar ni si quiera tienen condiciones para ser habitadas y más de una cuarta parte están tabicadas. Amalia Payá tilda de "bochornoso que existiendo viviendas vacías, el gobierno del pacte del Botànic no las asigne a familias que las necesitan y no cumpla con el compromiso de rehabilitar las que faltan". Considera que el gobierno socialista de Alcoy "debería exigir a la Conselleria que mantuviese estas viviendas habilitadas y en condiciones para ser adjudicadas. Hay muchas familias y personas mayores con rentas bajas que demandan viviendas. Personas dispuestas a pagar un alquiler dentro de sus posibilidades, un alquiler social. Estas viviendas que llevan más de dos años vacías, podrían ayudar a muchas familias a cubrir sus necesidades".