The examples populate this alert with dummy content

EVENTO Alcoy, en la cumbre de ciudades de la ciencia e innovación El encuentro se plantea como un escaparate de talento y promoción de empresas locales y de proyección a otros municipios, mercados potenciales y agentes inversores jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/10/2019) El espacio de innovación urbana La Nave en Madrid acogió el IV Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación – Innpulso Emprende promovido por la Red Innpulso – Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. El evento se establece como punto de reunión entre alcaldes y alcaldesas de las ciudades pertenecientes a la Red y las pymes, micropymes y/o startups más innovadoras de cada municipio.

Alcoy participó al ser parte de la red de ciudades innovadoras, formada por 72 ciudades que constituyen la Red Innpulso – Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. "Nuestra ciudad no solo forma parte sino que está también dentro del consejo rector a nivel nacional, en esta red de ciudades que lo que busca es promocionar la innovación y el desarrollo económico de nuestro territorio", explicó el alcalde de Alcoy, Antonio Francés.

La apertura del acto corrió a cargo de Ángel Niño, Titular del Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, y de Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

A lo largo de la mañana y durante parte de la tarde, cada alcalde presentó a cada correspondiente empresa local innovadora, que contó con un espacio en formato elevator pitch para detallar su proyecto. Inprofit fue la empresa alcoyana presentada por Antonio Francés. Es una consultora nacida en el Ágora, que trabaja para aumentar el beneficio de las empresas con la fusión del Marketing y la Tecnología. “El crecimiento de las compañías debe pivotar en torno a la transformación digital, factor indispensable para la competitividad” indicaron sus fundadores Antonio y Jorge Anduix.

El Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación – Innpulso Emprende supone un escaparate de talento, una ocasión de promoción para las empresas locales que han disfrutado de la oportunidad de proyectarse a otros municipios, mercados potenciales y posibles agentes inversores.